Увольнение министров. В Жогорку Кенеш внесены кандидатуры трех новых чиновников

Президент назначил исполняющими обязанности министров культуры, образования и дорог. Их кандидатуры будут внесены на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Исполняющим обязанности министра образования и науки назначен Уланбек Мамбетакунов. Ранее он был заместителем главы ведомства.

На место министра культуры, информации, спорта и молодежной политики предложена кандидатура режиссера-постановщика III Всемирных игр кочевников Алтынбека Максутова, а на пост главы Минтранса — Тилека Текебаева.

Ранее Садыр Жапаров освободил от должностей министров энергетики Доскула Бекмурзаева и образования и науки Алмазбека Бейшеналиева из-за возбужденных против них уголовных дел. Кроме того, по собственному желанию уволились министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов, а также министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев.