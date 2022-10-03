Доскул Бекмурзаев освобожден от должности министра энергетики. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Ранее распоряжением главы государства чиновник был только временно отстранен от должности на период следствия.

Напомним, Генпрокуратура сообщала о возбужденных двух уголовных делах в отношении министра энергетики Доскула Бекмурзаева. Одно дело касается отправки за счет бюджета в заграничные командировки сотрудников, которые не были специалистами в соответствующей отрасли. Второе возбуждено из-за ремонта оздоровительного комплекса «Теплые ключи». Сам чиновник связывает уголовные дела с тем, что глава надзорного органа сам хочет продавать счетчики.