СОР-26. С кем встречался Садыр Жапаров на глобальном климатическом форуме

Глава отдела внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев рассказал журналистам, с кем встречался глава Кыргызстана Садыр Жапаров в Глазго (Шотландия), где проходит 26-я Конференции сторон РКИК ООН.

По его словам, на саммите присутствуют 120 лидеров стран мира. Всего — 30 тысяч участников.

«По вопросам изменения климата президент встретился с главами Азиатского банка равития, Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития. Это плодотворные переговоры. Стороны обсудили возможности по сокращению парниковых газов Кыргызстаном, и мы представили нашу дорожную карту в этом направлении до 2030 года. Садыр Жапаров провел рабочие встречи с президентами Армении, Монголии, Франции. Переговорил с премьерами Канады и Исландии. Многие лидеры высоко оценили наши планы по снижению парниковых газов», — сказал Жээнбек Кулубаев.

Садыр Жапаров предложил исландской стороне укреплять сотрудничество в двустороннем формате и в рамках многосторонних механизмов, в том числе таких, как Зеленый климатический фонд и Климатический инвестиционный фонд, для реализации национальной инвестиционной и климатической инвестиционной программ. Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир подчеркнула, что Кыргызстан имеет огромный потенциал для развития гидроэнергетики и использования геотермальных источников.

Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан использует только 15 процентов своего гидроэнергетического потенциала.

По его словам, в стране можно построить около 200 мини-гидроэлектростанций и 30 крупных ГЭС. «Если мы построим их, то Кыргызстан сможет полностью перейти на электроэнергию и отказаться от использования мазута или угля. Мы хотим достичь этих целей к 2040 году», — заявил глава государства.

«Гидроэлектростанции и возможность использования геотермальных источников — одни из возможных потенциальных сфер, где наши специалисты и эксперты могли бы оказать Кыргызстану помощь, потому что эти отрасли у нас на высоком уровне», — предложила Катрин Якобсдоуттирона.

Климатическая конференция отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м.

Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.

В работе саммита принимает участие президент Садыр Жапаров. Он единственный из глав Центральной Азии, прибывший в Глазго. 2 ноября Садыр Жапаров выступит с посланием на пленарном заседании саммита мировых лидеров.