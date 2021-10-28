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Власть

Пресс-секретарь президента прокомментировал слова Садыра Жапарова о границе

«Сказанные президентом Садыром Жапаровым слова по кыргызско-таджикской границе искажаются отдельными заинтересованными лицами», — заявил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

По его словам, эти люди пытаются столкнуть обе стороны, выкладывают в соцсетях различные фейковые варианты видеоматериалов, где зачитывают текст своими словами.

«Конечно, пограничный вопрос не решается в интересах только одной стороны. Безусловно, должны учитываться интересы обеих сторон. Только тогда мы сможем решить эту проблему мирным путем. Кыргызская сторона верит, что мы найдем общий язык и мирным путем все решим», — отметил Эрбол Султанбаев.

Напомним, на пресс-конференции 23 октября Садыр Жапаров заявил, что спорными в граничащих с Таджикистаном Лейлекском и Баткенском районах КР являются 210 тысяч гектаров. Таджикская сторона расценила это как нападение на территориальную целостность РТ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212020/
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