Пресс-секретарь президента прокомментировал слова Садыра Жапарова о границе

«Сказанные президентом Садыром Жапаровым слова по кыргызско-таджикской границе искажаются отдельными заинтересованными лицами», — заявил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

По его словам, эти люди пытаются столкнуть обе стороны, выкладывают в соцсетях различные фейковые варианты видеоматериалов, где зачитывают текст своими словами.

«Конечно, пограничный вопрос не решается в интересах только одной стороны. Безусловно, должны учитываться интересы обеих сторон. Только тогда мы сможем решить эту проблему мирным путем. Кыргызская сторона верит, что мы найдем общий язык и мирным путем все решим», — отметил Эрбол Султанбаев.

Напомним, на пресс-конференции 23 октября Садыр Жапаров заявил, что спорными в граничащих с Таджикистаном Лейлекском и Баткенском районах КР являются 210 тысяч гектаров. Таджикская сторона расценила это как нападение на территориальную целостность РТ.