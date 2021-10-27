В Таджикистане отреагировали на слова Садыра Жапарова о Мургабе

Демократическая партия Таджикистана (ДПТ) отреагировала на заявление президента Кыргызстана Садыра Жапарова о том, что Мургабский район в 1924 году перешел от Кыргызстана Таджикистану.

Отмечается, что Мургабский район находится примерно в тысяче километров от Душанбе на территории Горно-Бадахшанской автономной области.

«С политической точки зрения высказывание президента КР — нападение на территориальную целостность Таджикистана. С самого первого дня образования Таджикской ССР территория Мургабского района находилась в составе Таджикистана», — говорится в заявлении.

По версии таджикской стороны, в 1924 году они передали Кыргызстану Мургаб площадью 3 миллиона гектаров. Лидер ДПТ и депутат нижней палаты парламента Таджикистана Саидджафар Усмонзода в беседе с журналистом радио «Озоди» назвал заявление Садыра Жапарова «давлением на Таджикистан на переговорах о делимитации и демаркации госграницы».

«К сожалению, политика нынешнего руководства Кыргызстана подливает масла в огонь конфликта между соседними странами и может иметь трагические последствия. Я призываю президента и политиков Кыргызстана в этот сложный период отказаться от заявлений, усиливающих вражду. Война — не решение проблемы», — сказал он.

Напомним, на пресс-конференции 23 октября Садыр Жапаров заявил, что спорными в граничащих с Таджикистаном Лейлекском и Баткенском районах КР являются 210 тысяч гектаров.