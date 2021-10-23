Садыр Жапаров: Не могу гарантировать, что конфликты на границе не повторятся

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства заявил, что пока не завершатся делимитация и демаркация границы, конфликты там могут продолжаться. «Пока не проведем демаркацию и не поставим тумбы, я не могу гарантировать, что конфликты на границе не повторятся. Вот недавно таджикская сторона привезла материалы, чтобы на неописанном участке построить мост. Мы их остановили, сказав, что сначала надо решить вопросы границы. Летом тоже произошла стычка, слава богу, без человеческих жертв», — сказал он.

Садыр Жапаров также заметил, что Кыргызстан строго придерживается позиции согласовать границу, учитывая интересы двух стран, на основании договоров. «Я до этого говорил о трех проблемных участках. Мы отказываемся от подписанного протокола бывшего госсекретаря Адахана Мадумарова. Остальные два участка надо решить по декларациям, подписанным в 1991 и 1994 годах. Применять карту 1924-го неуместно. Тогда Таджикистан был в составе Узбекистана, а Кыргызстан — России», — добавил он.