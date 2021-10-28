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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Таланта Мамытова восстановили в списке кандидатов от «Ынтымака»

Спикера Таланта Мамытова восстановили в списке кандидатов от «Ынтымака». Такое решение принял административный суд Бишкека.

В суде согласились с доводами адвокатов, что торага Жогорку Кенеша — должность выборная, а не назначаемая, и никогда в истории независимого Кыргызстана не было случаев, чтобы глава высшего законодательного органа страны должен был перед выборами, если он баллотируется, слагать полномочия торага. Таким образом, Талант Мамытов пойдет на выборы по списку партии «Ынтымак».

Напомним, 24 октября ЦИК отказала в регистрации Таланту Мамытову на основании статьи 21 закона о выборах, по которой лица, занимающие государственные политические должности, за исключением депутатов парламента и местных кенешей, должны уйти в отставку. 

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211897/
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