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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Спикера Таланта Мамытова не зарегистрировали как кандидата

Спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова, баллотирующегося по списку партии «Ынтымак», ЦИК не зарегистрировала как кандидата. Информацию 24.kg сообщили в Центризбиркоме.

По его данным, согласно статье 21 закона о выборах, лица, занимающие государственные политические должности, за исключением депутатов парламента и местных кенешей, должны уйти в отставку. Талант Мамытов полномочия торага не сложил.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211457/
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