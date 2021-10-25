События в Кой-Таше. Равшана Джеенбекова просят отпустить на лечение в Турцию

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого не доставили в суд. Кроме того, выяснилось, что отсутствуют адвокаты других обвиняемых.

В ходе заседания защитник Равшана Джеенбекова Замир Жоошев заявил ходатайство о разрешении на получение медицинского лечения за границей. «У Равшана Джеенбекова фиброз. Учитывая наличие медоборудования и соответствующих специалистов там, мы просим отпустить его в Турцию. Мы просим выделить в отдельное производство дело в отношении Джеенбекова и приостановить его», — сказал он.

Сам Равшан Джеенбеков заявил, что сейчас ООН и другие международные организации выставили претензии по делу о смерти правозащитника Азимжана Аскарова. «ГКНБ расследует это уголовное дело. Я хочу сказать: если что-то произойдет со мной, вы ответите. Независимо от того, будете вы рассматривать это ходатайство или нет, я не боюсь тюрьмы. Я готов умереть в тюрьме, но если что-то случится, вы будете ответственны», — добавил он.

Напомним, что Равшан Джеенбеков вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и другими его соратниками проходит обвиняемым по уголовному делу о кой-ташских событиях.