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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Нарушений в действиях брата Камчыбека Ташиева не нашли

Сотрудники Сузакского РОВД Джалал-Абадской области завершили проверку поступившей в координационную группу оперативного реагирования ЦИК жалобы на кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева.

Напомним, заявитель сообщил, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил ключи от нового дома семье Муратовых из села Барпы Сузакского района. Известно, что он полностью профинансировал возведение этого жилья.

Милиция не нашла подтверждения этим сведениям. Как сообщила пресс-служба РОВД, местный бизнесмен Абдимиталип Мамытов и некоторые жители села совместно построили четырехкомнатный дом нуждающейся семье. Камчыбек Ташиев во время передачи жилья новым владельцам находился в районе, его попросили вручить ключи. В Сузакском РОВД заявили, что во время проверки нарушений законодательства не выявлено.

Кандидат-одномандатник по Джалал-Абадскому округу № 14 Шаирбек Ташиев — родной брат Камчыбека Ташиева.

Согласно избирательному законодательству, кандидатам, их близким родственникам, супругу (супруге), представителям кандидата и политических партий с момента назначения выборов и до опубликования их результатов запрещено заниматься благотворительной деятельностью.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211772/
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