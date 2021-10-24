08:55
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на кандидата — брата Камчыбека Ташиева

Рабочая группа ЦИК рассмотрит жалобу, поступившую на кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева.

Пользователи Facebook сообщают, что председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил ключи от нового дома семье Муратовых из села Барпы Сузакского района. Известно, что он полностью профинансировал возведение этого жилья.

Отметим, кандидат-одномандатник по Джалал-Абадскому округу № 14 Шаирбек Ташиев — родной брат Камчыбека Ташиева.

Согласно избирательному законодательству, кандидатам, их близким родственникам, супругу (супруге), представителям кандидата и политических партий с момента назначения выборов и до опубликования их результатов запрещено заниматься благотворительной деятельностью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211438/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Нас не раз пытались поссорить. Садыр Жапаров о дружбе с Камчыбеком Ташиевым
Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в государственной резиденции
Кыргызстан покупает беспилотники у Турции и России — Камчыбек Ташиев
Кто в резиденции живет? В администрации президента ответили на запрос
Ждут часами. Жители Новопокровки жалуются на нехватку общественного транспорта
Камчыбек Ташиев провел первое совещание в новом ранге. Что обсуждали
Предельные оптовые и розничные цены на лекарства установил Минздрав (список)
В каком ужасном состоянии находится больница в Сузаке, показали правозащитники
Котельная не работает. Еще в одной школе в Каинды нет отопления
В Сузаке 18-летний сельчанин убил тещу и ранил тестя. Ему дали 20 лет
Популярные новости
Странный вирус. Медики рассказали, когда ждать пика заболеваемости Странный вирус. Медики рассказали, когда ждать пика заболеваемости
Ребенок на&nbsp;уроке захотел в&nbsp;туалет, учитель не&nbsp;пустил. Чиновники разбираются Ребенок на уроке захотел в туалет, учитель не пустил. Чиновники разбираются
В&nbsp;Москве вновь кыргызстанцев не&nbsp;выпускают из&nbsp;аэропорта. Комментарий посольства В Москве вновь кыргызстанцев не выпускают из аэропорта. Комментарий посольства
Госбольницы&nbsp;&mdash; не&nbsp;частные клиники! Глава Минздрава начинает проверку главврачей Госбольницы — не частные клиники! Глава Минздрава начинает проверку главврачей
Бизнес
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
24 октября, воскресенье
08:45
Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на кандидата — брата Камчыбека Ташиева Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на кандидата — брата Ка...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 октября, суббота
21:30
Google снизит комиссию за подписки на приложения в Google Play
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 октября: ночью заморозки
20:35
Шок. Талибы казнили члена женской сборной Афганистана по волейболу
20:23
В Бишкеке прошла презентация книги о педагоге-просветителе Базаркуле Даниярове
19:51
США обучают военных Кыргызстана борьбе с терроризмом