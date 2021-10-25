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Власть

Президент подписал указ об Антикоррупционном совете. Кто в него вошел

Садыр Жапаров подписал указ об утверждении состава Антикоррупционного делового совета при президенте.

По данным пресс-службы главы государства, по итогам встречи 23 июня Садыра Жапарова с бизнес-сообществом была образована эта структура.

Основная цель создания Антикоррупционного делового совета — совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции и обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом. Кроме того, создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.

В состав входят депутаты Жогорку Кенеша, члены кабмина, представители бизнес-сообщества и академических кругов:

  • Садыр Жапаров — президент Кыргызской Республики, председатель совета;
  • Нурайпа Муканова — генеральный секретарь совета;
  • Мээримбек Койчуманов — депутат фракции «Кыргызстан» Жогорку Кенеша (по согласованию);
  • Чингиз Макешов — депутат фракции СДПК Жогорку Кенеша (по согласованию);
  • Марлен Маматалиев — депутат фракции «Республика — Ата Журт» (по согласованию);
  • Наталья Никитенко — депутат фракции «Ата Мекен» (по согласованию);
  • Бактыбек Турусбеков — депутат фракции «Бир Бол» (по согласованию);
  • Курманкул Зулушев — генеральный прокурор;
  • Кубанычбек Боконтаев — председатель Национального банка (по согласованию);
  • Данияр Амангельдиев — министр экономики и коммерции;
  • Алмаз Бакетаев — министр финансов;
  • Аяз Баетов — министр юстиции;
  • Улан Ниязбеков — министр внутренних дел;
  • Болотбек Купешев — министр образования и науки;
  • Алымкадыр Бейшеналиев — министр здравоохранения;
  • Эркинбек Осоев — министр транспорта и коммуникаций;
  • Робин Орд-Смит — бизнес-омбудсмен (по согласованию);
  • Марат Шаршекеев — президент Торгово-промышленной палаты (по согласованию);
  • Сталбек Акматов — президент Союза ювелиров и предпринимателей КР (по согласованию);
  • Алмазбек Акматалиев — ректор Академии государственного управления (по согласованию);
  • Кенешбек Алымбеков — заведующий кафедрой Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова (по согласованию);
  • Номанжан Аркабаев — адвокат, журналист газеты «Жаны доор» (по согласованию);
  • Рустам Балтабаев — руководитель Ассоциации развития агропромышленного комплекса (по согласованию);
  • Ялкун Даутов — председатель общественного совета Министерства внутренних дел (по согласованию);
  • Алмаз Ибраев — директор Международного центра образования и исследований (по согласованию);
  • Самат Ибрагимов— президент общественного объединения «Защита прав потребителей» (по согласованию);
  • Рапия Исаева — доцент кафедры Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, (по согласованию);
  • Эмильбек Исеналиев — председатель общественного объединения «Верховный народный контроль» (по согласованию);
  • Абдилашим Исраилов — президент Национальной ассоциации кредитных союзов и кооперативов (по согласованию);
  • Чолпон Койчуманова — руководитель Центра гуманитарных исследовании в Центральной Азии Национальной академии наук, член-корреспондент НАН (по согласованию);
  • Шевки Лютфуллах — председатель правления общественного объединения предпринимателей, культуры, солидарности и дружбы Турция — Кыргызстан (по согласованию);
  • Фархад Пакыров — исполнительный директор объединения юридических лиц «Бизнес ассоциация ЖИА» (по согласованию);
  • Гулумкан Самтырова — сопредседатель общественного фонда «Антикоррупционное справедливое содействие» (по согласованию);
  • Аскар Сыдыков — исполнительный директор Международного делового совета (по согласованию);
  • Артур Ташибеков — исполнительный директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг (по согласованию);
  • Актилек Тунгатаров — исполнительный директор Американской торговой палаты в Кыргызской Республике (по согласованию);
  • Гульнара Ускенбаева — президент Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов) (по согласованию);
  • Радик Шабданов — руководитель общественного объединения «Народный надзор» (по согласованию).

Члены наблюдатели — партнеры по развитию (по согласованию):

  • Айтен Рустамова — региональный директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии;
  • Габриэла Геллил — Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике;
  • Кит Симмонс — исполняющий обязанности директора миссии Агентства США по международному развитию в Кыргызской Республике;
  • Оливье Бангертер — Посол Швейцарии в Кыргызской Республике;
  • Фред Хьюстон — директор Проекта «Укук булагы» Агентство США по международному развитию;
  • Эдуард Ауэр — глава представительства Европейского союза в Кыргызской Республике, посол.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211528/
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