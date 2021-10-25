Президент подписал указ об Антикоррупционном совете. Кто в него вошел

Садыр Жапаров подписал указ об утверждении состава Антикоррупционного делового совета при президенте.

По данным пресс-службы главы государства, по итогам встречи 23 июня Садыра Жапарова с бизнес-сообществом была образована эта структура.

Основная цель создания Антикоррупционного делового совета — совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции и обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом. Кроме того, создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.

В состав входят депутаты Жогорку Кенеша, члены кабмина, представители бизнес-сообщества и академических кругов:

Садыр Жапаров — президент Кыргызской Республики, председатель совета;

Нурайпа Муканова — генеральный секретарь совета;

Мээримбек Койчуманов — депутат фракции «Кыргызстан» Жогорку Кенеша (по согласованию);

Чингиз Макешов — депутат фракции СДПК Жогорку Кенеша (по согласованию);

Марлен Маматалиев — депутат фракции «Республика — Ата Журт» (по согласованию);

Наталья Никитенко — депутат фракции «Ата Мекен» (по согласованию);

Бактыбек Турусбеков — депутат фракции «Бир Бол» (по согласованию);

Курманкул Зулушев — генеральный прокурор;

Кубанычбек Боконтаев — председатель Национального банка (по согласованию);

Данияр Амангельдиев — министр экономики и коммерции;

Алмаз Бакетаев — министр финансов;

Аяз Баетов — министр юстиции;

Улан Ниязбеков — министр внутренних дел;

Болотбек Купешев — министр образования и науки;

Алымкадыр Бейшеналиев — министр здравоохранения;

Эркинбек Осоев — министр транспорта и коммуникаций;

Робин Орд-Смит — бизнес-омбудсмен (по согласованию);

Марат Шаршекеев — президент Торгово-промышленной палаты (по согласованию);

Сталбек Акматов — президент Союза ювелиров и предпринимателей КР (по согласованию);

Алмазбек Акматалиев — ректор Академии государственного управления (по согласованию);

Кенешбек Алымбеков — заведующий кафедрой Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова (по согласованию);

Номанжан Аркабаев — адвокат, журналист газеты «Жаны доор» (по согласованию);

Рустам Балтабаев — руководитель Ассоциации развития агропромышленного комплекса (по согласованию);

Ялкун Даутов — председатель общественного совета Министерства внутренних дел (по согласованию);

Алмаз Ибраев — директор Международного центра образования и исследований (по согласованию);

Самат Ибрагимов— президент общественного объединения «Защита прав потребителей» (по согласованию);

Рапия Исаева — доцент кафедры Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, (по согласованию);

Эмильбек Исеналиев — председатель общественного объединения «Верховный народный контроль» (по согласованию);

Абдилашим Исраилов — президент Национальной ассоциации кредитных союзов и кооперативов (по согласованию);

Чолпон Койчуманова — руководитель Центра гуманитарных исследовании в Центральной Азии Национальной академии наук, член-корреспондент НАН (по согласованию);

Шевки Лютфуллах — председатель правления общественного объединения предпринимателей, культуры, солидарности и дружбы Турция — Кыргызстан (по согласованию);

Фархад Пакыров — исполнительный директор объединения юридических лиц «Бизнес ассоциация ЖИА» (по согласованию);

Гулумкан Самтырова — сопредседатель общественного фонда «Антикоррупционное справедливое содействие» (по согласованию);

Аскар Сыдыков — исполнительный директор Международного делового совета (по согласованию);

Артур Ташибеков — исполнительный директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг (по согласованию);

Актилек Тунгатаров — исполнительный директор Американской торговой палаты в Кыргызской Республике (по согласованию);

Гульнара Ускенбаева — президент Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов) (по согласованию);

Радик Шабданов — руководитель общественного объединения «Народный надзор» (по согласованию).

Члены наблюдатели — партнеры по развитию (по согласованию):