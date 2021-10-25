Президент подписал указ об Антикоррупционном совете. Кто в него вошел

Садыр Жапаров подписал указ об утверждении состава Антикоррупционного делового совета при президенте.
По данным пресс-службы главы государства, по итогам встречи 23 июня Садыра Жапарова с бизнес-сообществом была образована эта структура.
Основная цель создания Антикоррупционного делового совета — совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции и обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом. Кроме того, создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.
В состав входят депутаты Жогорку Кенеша, члены кабмина, представители бизнес-сообщества и академических кругов:
- Садыр Жапаров — президент Кыргызской Республики, председатель совета;
- Нурайпа Муканова — генеральный секретарь совета;
- Мээримбек Койчуманов — депутат фракции «Кыргызстан» Жогорку Кенеша (по согласованию);
- Чингиз Макешов — депутат фракции СДПК Жогорку Кенеша (по согласованию);
- Марлен Маматалиев — депутат фракции «Республика — Ата Журт» (по согласованию);
- Наталья Никитенко — депутат фракции «Ата Мекен» (по согласованию);
- Бактыбек Турусбеков — депутат фракции «Бир Бол» (по согласованию);
- Курманкул Зулушев — генеральный прокурор;
- Кубанычбек Боконтаев — председатель Национального банка (по согласованию);
- Данияр Амангельдиев — министр экономики и коммерции;
- Алмаз Бакетаев — министр финансов;
- Аяз Баетов — министр юстиции;
- Улан Ниязбеков — министр внутренних дел;
- Болотбек Купешев — министр образования и науки;
- Алымкадыр Бейшеналиев — министр здравоохранения;
- Эркинбек Осоев — министр транспорта и коммуникаций;
- Робин Орд-Смит — бизнес-омбудсмен (по согласованию);
- Марат Шаршекеев — президент Торгово-промышленной палаты (по согласованию);
- Сталбек Акматов — президент Союза ювелиров и предпринимателей КР (по согласованию);
- Алмазбек Акматалиев — ректор Академии государственного управления (по согласованию);
- Кенешбек Алымбеков — заведующий кафедрой Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова (по согласованию);
- Номанжан Аркабаев — адвокат, журналист газеты «Жаны доор» (по согласованию);
- Рустам Балтабаев — руководитель Ассоциации развития агропромышленного комплекса (по согласованию);
- Ялкун Даутов — председатель общественного совета Министерства внутренних дел (по согласованию);
- Алмаз Ибраев — директор Международного центра образования и исследований (по согласованию);
- Самат Ибрагимов— президент общественного объединения «Защита прав потребителей» (по согласованию);
- Рапия Исаева — доцент кафедры Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, (по согласованию);
- Эмильбек Исеналиев — председатель общественного объединения «Верховный народный контроль» (по согласованию);
- Абдилашим Исраилов — президент Национальной ассоциации кредитных союзов и кооперативов (по согласованию);
- Чолпон Койчуманова — руководитель Центра гуманитарных исследовании в Центральной Азии Национальной академии наук, член-корреспондент НАН (по согласованию);
- Шевки Лютфуллах — председатель правления общественного объединения предпринимателей, культуры, солидарности и дружбы Турция — Кыргызстан (по согласованию);
- Фархад Пакыров — исполнительный директор объединения юридических лиц «Бизнес ассоциация ЖИА» (по согласованию);
- Гулумкан Самтырова — сопредседатель общественного фонда «Антикоррупционное справедливое содействие» (по согласованию);
- Аскар Сыдыков — исполнительный директор Международного делового совета (по согласованию);
- Артур Ташибеков — исполнительный директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг (по согласованию);
- Актилек Тунгатаров — исполнительный директор Американской торговой палаты в Кыргызской Республике (по согласованию);
- Гульнара Ускенбаева — президент Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов) (по согласованию);
- Радик Шабданов — руководитель общественного объединения «Народный надзор» (по согласованию).
Члены наблюдатели — партнеры по развитию (по согласованию):
- Айтен Рустамова — региональный директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии;
- Габриэла Геллил — Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике;
- Кит Симмонс — исполняющий обязанности директора миссии Агентства США по международному развитию в Кыргызской Республике;
- Оливье Бангертер — Посол Швейцарии в Кыргызской Республике;
- Фред Хьюстон — директор Проекта «Укук булагы» Агентство США по международному развитию;
- Эдуард Ауэр — глава представительства Европейского союза в Кыргызской Республике, посол.