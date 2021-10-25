Выборы-2021. В ЦИК поступают жалобы на преждевременную агитацию и подкуп

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила очередная жалоба на кандидата в депутаты Жогорку Кенеша.

По данным ведомства, поступила информация о нарушении проведения предвыборной агитации кандидатом в депутаты парламента по Аламединскому одномандатному избирательному округу № 25 Болотбеком Бегалиевым.

Сообщается, что вчера, 24 октября, в 14.00 Болотбек Бегалиев провел благотворительный обед в кафе «Ак Эмир» (бывшее название «Санкт-Петербург») для старейшин и жителей села Кой-Таш с целью агитации в поддержку своей кандидатуры и подкупа голосов местных жителей.

Информация передана в МВД для назначения проверки указанных фактов.