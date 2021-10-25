09:26
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК поступают жалобы на преждевременную агитацию и подкуп

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила очередная жалоба на кандидата в депутаты Жогорку Кенеша.

По данным ведомства, поступила информация о нарушении проведения предвыборной агитации кандидатом в депутаты парламента по Аламединскому одномандатному избирательному округу № 25 Болотбеком Бегалиевым.

Сообщается, что вчера, 24 октября, в 14.00 Болотбек Бегалиев провел благотворительный обед в кафе «Ак Эмир» (бывшее название «Санкт-Петербург») для старейшин и жителей села Кой-Таш с целью агитации в поддержку своей кандидатуры и подкупа голосов местных жителей.

Информация передана в МВД для назначения проверки указанных фактов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211455/
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Талант Мамытов опротестует решение ЦИК об отказе его регистрации
Выборы-2021. «Ыйман Нуру» и сына Азимбека Бекназарова требуют снять с гонки
Выборы-2021. Спикера Таланта Мамытова не зарегистрировали как кандидата
Выборы-2021. Двенадцать человек отказались от намерения баллотироваться
Выборы-2021. Куда бишкекчанам сообщать о вмешательстве чиновников
Выборы-2021. Кандидат в депутаты раздал милиционерам аппаратуру видеонаблюдения
Выборы-2021. Кандидат раздавал школьную форму: факт зарегистрирован в ЕРПП
Выборы-2021. По одномандатным округам будет 36 вариантов бюллетеней
Выборы-2021. Женский вопрос по-прежнему актуален
Выборы-2021. Еще три партии отказались участвовать в гонке
Популярные новости
Сегодня чиновники будут спать плохо&nbsp;&mdash; эксперт о&nbsp;предупреждениях президента Сегодня чиновники будут спать плохо — эксперт о предупреждениях президента
Дело Азиза Батукаева. Что светит Алмазбеку Атамбаеву Дело Азиза Батукаева. Что светит Алмазбеку Атамбаеву
Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы
Акылбек Жапаров: Народ тратит 20&nbsp;миллиардов на&nbsp;разговоры и&nbsp;сплетни по&nbsp;телефону Акылбек Жапаров: Народ тратит 20 миллиардов на разговоры и сплетни по телефону
Бизнес
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
25 октября, понедельник
09:17
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 октября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 ок...
09:14
Выборы-2021. Талант Мамытов опротестует решение ЦИК об отказе его регистрации
09:13
Коронавирусом болеют 1 тысяча 367 человек, 248 — в тяжелом состоянии
09:10
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
09:07
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека