Садыр Жапаров признался, что у него нет времени даже сходить в туалет

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Отвечая на вопрос о задержании представителя партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматовой, глава государства сообщил, что об этом инциденте узнал после возвращения из Турции, где находился с визитом.

«Некоторые, видимо, думают, что я сижу и раздаю такие указания. У меня даже времени нет сходить в туалет. Я никогда не давал и не даю указания задерживать, арестовывать. Всегда прошу, наоборот, отпустить», — сказал он.