13:15
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Власть

Садыр Жапаров прокомментировал уголовные дела по октябрьским событиям

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства прокомментировал уголовное дело по октябрским событиям прошлого года. По словам Садыра Жапарова, он тогда предупреждал о недопустимости захвата госорганов.

«Я тогда говорил, чтобы ничего не захватывали. А некоторые пошли и сели в ГКНБ, ГСИН и МВД. Только через неделю ушли. Я призывал не повторять событий 2005 и 2010 годов. В 2020-м мы не допустили мародерства. Оказывается, наши соседи думали, что все, Кыргызстан больше не встанет на ноги, начнется опять мародерство. Но наша продвинутая молодежь стояла 10 дней, защищая объекты, не разбив ни одного стекла. Мы удивили весь мир. Давайте еще раз удивим мир, теперь честными парламентскими выборами», — сказал он.

Садыр Жапаров также прокомментировал вызов на допросы в ГКНБ некоторых гражданских активистов. «ГКНБ, МВД делают свою работу. Если человек в интернете, на улице выступает с призывами, конечно, его пригласят на допрос. Я тоже узнаю все это через интернет. Потом звоню в ГКНБ. А там мне предоставляют материал», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211402/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров обещает обеспечить в Кыргызстане свободу слова
Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года
Это эмоции. Садыр Жапаров прокомментировал скандальные заявления Эдиля Байсалова
Садыр Жапаров хочет переселить всех этнических кыргызов, живущих в Афганистане
Приграничный вопрос. Садыр Жапаров рассказал о трудностях переговорного процесса
Кыргызстан продолжает делимитацию границ с соседями
Президент отчитался о борьбе с коррупцией и возмещении государству ущерба
Садыр Жапаров: Укрепление отношений с соседями — одна из наших главных задач
Темпы роста экономики в 2020 году стали самыми низкими за последние 20 лет
Президент заявляет о росте показателей внешней торговли
Популярные новости
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Выборы-2021. На&nbsp;Дастана Бекешева поступила жалоба в&nbsp;Генпрокуратуру и&nbsp;ГКНБ Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ
Сегодня чиновники будут спать плохо&nbsp;&mdash; эксперт о&nbsp;предупреждениях президента Сегодня чиновники будут спать плохо — эксперт о предупреждениях президента
Фото дня. Бердымухамедизация: в&nbsp;соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша
Бизнес
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
23 октября, суббота
13:15
Садыр Жапаров обещает обеспечить в Кыргызстане свободу слова Садыр Жапаров обещает обеспечить в Кыргызстане свободу...
13:02
Садыр Жапаров прокомментировал уголовные дела по октябрьским событиям
13:00
Заработок на инвестициях. Как правильно вложиться в ценные бумаги
12:46
Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года
12:41
Это эмоции. Садыр Жапаров прокомментировал скандальные заявления Эдиля Байсалова