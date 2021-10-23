Садыр Жапаров прокомментировал уголовные дела по октябрьским событиям

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства прокомментировал уголовное дело по октябрским событиям прошлого года. По словам Садыра Жапарова, он тогда предупреждал о недопустимости захвата госорганов.

«Я тогда говорил, чтобы ничего не захватывали. А некоторые пошли и сели в ГКНБ, ГСИН и МВД. Только через неделю ушли. Я призывал не повторять событий 2005 и 2010 годов. В 2020-м мы не допустили мародерства. Оказывается, наши соседи думали, что все, Кыргызстан больше не встанет на ноги, начнется опять мародерство. Но наша продвинутая молодежь стояла 10 дней, защищая объекты, не разбив ни одного стекла. Мы удивили весь мир. Давайте еще раз удивим мир, теперь честными парламентскими выборами», — сказал он.

Садыр Жапаров также прокомментировал вызов на допросы в ГКНБ некоторых гражданских активистов. «ГКНБ, МВД делают свою работу. Если человек в интернете, на улице выступает с призывами, конечно, его пригласят на допрос. Я тоже узнаю все это через интернет. Потом звоню в ГКНБ. А там мне предоставляют материал», — добавил он.