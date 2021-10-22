Выборы-2021. Поэт Темирлан Ормуков подал в суд на Дастана Бекешева

Незрячий поэт Темирлан Ормуков подал иск в административный суд Бишкека на депутата парламента Дастана Бекешева. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам поэта, нардеп оклеветал его, заявив на заседании рабочей группы ЦИК, что жалобу написал Ормуков от имени некоего Акбара Бейшалиева, который давно живет в России и не мог ничего написать.

«Это ложь. Именно Акбар Бейшалиев писал заявление и в Центризбирком, и в Генпрокуратуру, и в ГКНБ. Акбар Бейшалиев является членом координационного совета общественного фонда «Национальный альянс движения инвалидов», — сказал Темирлан Ормуков.

Суд принял иск. Дата слушаний еще не назначена. Материальной компенсации заявители не требуют.

Акбар Бейшалиев пожаловался на сбор средств кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша Дастаном Бекешевым. Он считает, что это противоречит закону.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.