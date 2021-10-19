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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ

Депутат Дастан Бекешев, баллотирующийся по Октябрьскому избирательному округу № 28, написал в Twitter, что на него поступила жалоба.

По его словам, заявитель Акбар Бейшалиев жалуется на сбор средств кандидатом. «Кстати, собрано 3 миллиона сомов. Если ЦИК запретит такой сбор, то буду думать, как вести предвыборку в таких условиях», — подчеркнул Дастан Бекешев.

Отметим, кандидат в депутаты объявил сбор пожертвований задолго до начала избирательной кампании, и открыл спецсчет. Дастан Бекешев также установил палатки, где продают значки, магнитики и печенье с его изображением — так он намерен собрать деньги на предвыборку.

Между тем в законе о выборах не говорится о запрете на сбор денег для проведения избирательной кампании. Указываются только ограничения по суммам пожертвований.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210921/
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