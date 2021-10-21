17:21
USD 84.79
EUR 98.58
RUB 1.19
Власть

Акылбек Жапаров: Народ тратит 20 миллиардов на разговоры и сплетни по телефону

На социальные пособия из бюджета тратится 7,5 миллиарда сомов. Об этом председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сообщил на республиканском совещании глав органов местного самоуправления и местных госадминистраций.

Он поручил руководителям местных органов до Нового года завершить инвентаризацию госимущества и его оценку. По его словам, эта процедура длится уже третий год.

«Если глава айыл окмоту не будет знать, что у него есть, а чего нет, то как вы можете руководить? Таких мы уволим», — предупредил Акылбек Жапаров.

Глава кабмина также коснулся вопроса пособий.

«Приведу один пример: в Кыргызстане десять сотовых компаний. В шутку можно сказать, что народ тратит 20 миллиардов сомов на сплетни и разговоры по телефону. 20 миллиардов — это оборот сотовых компаний. Из-за телефона у нас портится характер, нет единства. Иногда кажется, что телефон нужен не для работы, а для очернения кого-то. Мы тратим на пособия в год 7,5 миллиарда сомов. Его народ тратит на продукты и одежду. Или на телефон. Надо рассмотреть вопрос, стоит ли увеличивать размеры пособий», — сказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211189/
просмотров: 536
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбек Жапаров припомнил, что все смеялись над его идеей паспортизации скота
О частной компании для обслуживания ТЭЦ Бишкека: следы ведут в Лондон
Закон о ЧС в экономике: кабмин наделяет себя неограниченными полномочиями
Глава кабмина посетил месторождение Кара-Кече. Требует порядка и безопасности
Поколения на пособиях. Почему система соцзащиты поощряет иждивенчество
Учитель должен зарабатывать более 30 тысяч сомов — итоги опроса читателей 24.kg
Акылбек Жапаров: Работа и структура администрации президента изменятся
Цифра дня. 33 премьер-министра сменилось в Кыргызстане за годы независимости
Кабмин Акылбека Жапарова. Новый состав со старыми лицами и министерствами
Не олигарх я. Акылбек Жапаров рассказал, кто в его семье занимается бизнесом
Популярные новости
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Выборы-2021. На&nbsp;Дастана Бекешева поступила жалоба в&nbsp;Генпрокуратуру и&nbsp;ГКНБ Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ
Фото дня. Бердымухамедизация: в&nbsp;соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша
В&nbsp;администрации президента произошли кадровые перестановки В администрации президента произошли кадровые перестановки
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
Еще один магазин O!Store открылся в&nbsp;Оше. Успевайте на&nbsp;скидки! Еще один магазин O!Store открылся в Оше. Успевайте на скидки!
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
21 октября, четверг
17:03
Акылбек Жапаров: Народ тратит 20 миллиардов на разговоры и сплетни по телефону Акылбек Жапаров: Народ тратит 20 миллиардов на разговор...
16:49
Акылбек Жапаров припомнил, что все смеялись над его идеей паспортизации скота
16:28
В 2022 году пограничникам повысят зарплату
16:25
Президент пообещал обновить военную технику весной 2022 года
16:20
Еще одному водителю троллейбуса в Бишкеке сделали взыскание