Акылбек Жапаров: Народ тратит 20 миллиардов на разговоры и сплетни по телефону

На социальные пособия из бюджета тратится 7,5 миллиарда сомов. Об этом председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сообщил на республиканском совещании глав органов местного самоуправления и местных госадминистраций.

Он поручил руководителям местных органов до Нового года завершить инвентаризацию госимущества и его оценку. По его словам, эта процедура длится уже третий год.

«Если глава айыл окмоту не будет знать, что у него есть, а чего нет, то как вы можете руководить? Таких мы уволим», — предупредил Акылбек Жапаров.

Глава кабмина также коснулся вопроса пособий.

«Приведу один пример: в Кыргызстане десять сотовых компаний. В шутку можно сказать, что народ тратит 20 миллиардов сомов на сплетни и разговоры по телефону. 20 миллиардов — это оборот сотовых компаний. Из-за телефона у нас портится характер, нет единства. Иногда кажется, что телефон нужен не для работы, а для очернения кого-то. Мы тратим на пособия в год 7,5 миллиарда сомов. Его народ тратит на продукты и одежду. Или на телефон. Надо рассмотреть вопрос, стоит ли увеличивать размеры пособий», — сказал чиновник.