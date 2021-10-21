Садыр Жапаров предупредил акимов об ответственности за решение проблем в районах

Акимы районов впредь головой отвечают за нерешенные проблемы на местах. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций.

Он сообщил, что сегодня подписал Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления». «Теперь у вас не будет оправданий. Этим документом вам передается ряд полномочий, которые способствуют решению вопросов на местах. Районные руководители, меняйте методы управления и работайте», — сказал глава государства.

Садыр Жапаров поручил также своевременно реагировать на обращения граждан.