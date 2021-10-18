Выборы-2021. Аида Касымалиева решила не баллотироваться в депутаты парламента

Депутат Аида Касымалиева решила не баллотироваться в Жогорку Кенеш седьмого созыва. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. «Завтра последний день (пост написан вчера, 17 октября. — Прим. 24.kg), когда кандидаты и партии, желающие принять участие в парламентских выборах, могут полностью сдать свои документы. Я же решила заранее оповестить всех о своем решении. Я приняла решение не участвовать в этих парламентских выборах, но всегда готова работать и помогать нашей любимой стране и народу», — написала она.

Напомним, Аида Касымалиева прошла в парламент по списку партии СДПК. Поддерживала Алмазбека Атамбаева, когда он был президентом. Сняла про него документальный фильм «На крутых перевалах истории». Однако потом проголосовала за лишение Атамбаева статуса экс-президента, когда конфронтация между ним и его преемником Сооронбаем Жээнбековым вошла в острую фазу. Стала поддерживать последнего. В октябре 2020 года баллотировалась в ЖК по списку партии «Биримдик». Эту политорганизацию называли проектом власти. В прошлом Аида Касымалиева была журналистом.