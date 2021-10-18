09:36
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Аида Касымалиева решила не баллотироваться в депутаты парламента

Депутат Аида Касымалиева решила не баллотироваться в Жогорку Кенеш седьмого созыва. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
 
«Завтра последний день (пост написан вчера, 17 октября. — Прим. 24.kg), когда кандидаты и партии, желающие принять участие в парламентских выборах, могут полностью сдать свои документы. Я же решила заранее оповестить всех о своем решении. Я приняла решение не участвовать в этих парламентских выборах, но всегда готова работать и помогать нашей любимой стране и народу», — написала она.
 
Напомним, Аида Касымалиева прошла в парламент по списку партии СДПК. Поддерживала Алмазбека Атамбаева, когда он был президентом. Сняла про него документальный фильм «На крутых перевалах истории». Однако потом проголосовала за лишение Атамбаева статуса экс-президента, когда конфронтация между ним и его преемником Сооронбаем Жээнбековым вошла в острую фазу. Стала поддерживать последнего. В октябре 2020 года баллотировалась в ЖК по списку партии «Биримдик». Эту политорганизацию называли проектом власти. В прошлом Аида Касымалиева была журналистом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210657/
просмотров: 674
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Еще одна партия отказалась от борьбы за депутатские мандаты
Выборы-2021. Из 381 выдвиженца по одномандатным округам ЦИК зарегистрировала 51
Выборы-2021. За черный пиар о кандидатах СМИ привлекут к ответственности
Садыр Жапаров пригласил наблюдателей от СНГ провести мониторинг выборов в ЖК
Выборы-2021. Еще семь партий отказались от борьбы за депутатские мандаты
Выборы-2021. В каких случаях кандидату-одномандатнику вернут залог
Выборы-2021. В каких случаях кандидат снимается с гонки: пояснение ЦИК
Обвиняемый в получении взятки Эмиль Жамгырчиев собрался в депутаты
Выборы-2021. Избиратель может не брать один из бюллетеней
Партия «Ата Мекен» обратилась в Конституционный суд
Популярные новости
Азербайджан просит разрешить въезд кыргызстанцев в&nbsp;страну Азербайджан просит разрешить въезд кыргызстанцев в страну
В&nbsp;Таможенной службе рассказали, почему пропустили контрабанду из&nbsp;Таджикистана В Таможенной службе рассказали, почему пропустили контрабанду из Таджикистана
Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента
Партия &laquo;Ата Мекен&raquo; обратилась в&nbsp;Конституционный суд Партия «Ата Мекен» обратилась в Конституционный суд
Бизнес
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
18 октября, понедельник
09:29
В Чуйской области произошло жуткое ДТП. Двое погибших и трое пострадавших В Чуйской области произошло жуткое ДТП. Двое погибших и...
09:18
Фильм из Кыргызстана выиграл главный приз фестиваля мобильных блокбастеров
09:15
Выборы-2021. Еще одна партия отказалась от борьбы за депутатские мандаты
08:58
Предельные оптовые и розничные цены на лекарства установил Минздрав (список)
08:46
Проект «Молодежная столица СНГ» предлагают реализовать в странах Содружества