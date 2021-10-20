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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Каникул не будет. Депутаты переголосовали и решили работать до выборов

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша между депутатами возник спор о постановлении об объявлении месячных каникул для депутатов — с 28 октября по 28 ноября.

Ранее депутаты большинством голосов поддержали предложение некоторых коллег, объявить каникулы, дабы парламентарии, которые баллотируются в седьмой созыв, не использовали трибуну ЖК для личного пиара. Однако отдельные кандидаты выступили против этой инициативы. 

Спикер парламента Талант Мамытов поставил вопрос на повторное голосование.

Депутат Рыскелди Момбеков заявил, что торага идет на выборы, его документы есть в ЦИК, вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев уже сдал свои полномочия.

«Из 120 депутатов никогда не собиралось и 100 человек. Сейчас в зале сидят 50 депутатов, из которых половина идет на выборы. Талант Мамытов идет на выборы, он сдаст свои полномочия. Нам, что, теперь нового спикера избирать? Это с моральной точки зрения неправильно. Вы же рекламируете тут себя», — сказал Рыскелди Момбеков.

В итоге постановление не прошло, за него проголосовали 34 депутата, против — 49.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210990/
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