В Жогорку Кенеше решили объявить каникулы

Сегодня на заседании парламента спикер Талант Мамытов поставил на голосование постановление об объявлении месячных каникул для депутатов.

По его словам, с 28 октября по 28 ноября депутаты будут встречаться с избирателями. За постановление проголосовали 60 депутатов, против — 2.

Между парламентариями возник спор. Некоторые нардепы считают, что Жогорку Кенеш должен работать до выборов.

Депутат Айбек Осмонов отметил, что Жогорку Кенеш должен работать, потому что необходимо принять бюджет и решить другие вопросы. Его поддержал коллега Шайлообек Атазов. По его словам, парламент решает разные проблемы, и возникнуть они могут в любой момент.

«Есть некоторые депутаты-воры, ночью они создают предвыборную мафию. Скоро зима, нельзя просто уйти. Среди нас есть воры-депутаты», — сказал Шайлообек Атазов.

Депутат Дастан Джумабеков выступил за объявление каникул. По его словам, сейчас среди действующих депутатов большинство идет на выборы.

«Некоторые кандидаты могут использовать микрофон в своих целях. А так у нас остается право собраться на внеочередную сессию во время каникул», — сказал Дастан Джумабеков.