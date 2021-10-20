12:23
USD 84.79
EUR 98.85
RUB 1.19
Власть

В Жогорку Кенеше решили объявить каникулы

Сегодня на заседании парламента спикер Талант Мамытов поставил на голосование постановление об объявлении месячных каникул для депутатов.

По его словам, с 28 октября по 28 ноября депутаты будут встречаться с избирателями. За постановление проголосовали 60 депутатов, против — 2.

Между парламентариями возник спор. Некоторые нардепы считают, что Жогорку Кенеш должен работать до выборов.

Депутат Айбек Осмонов отметил, что Жогорку Кенеш должен работать, потому что необходимо принять бюджет и решить другие вопросы. Его поддержал коллега Шайлообек Атазов. По его словам, парламент решает разные проблемы, и возникнуть они могут в любой момент.

«Есть некоторые депутаты-воры, ночью они создают предвыборную мафию. Скоро зима, нельзя просто уйти. Среди нас есть воры-депутаты», — сказал Шайлообек Атазов.

Депутат Дастан Джумабеков выступил за объявление каникул. По его словам, сейчас среди действующих депутатов большинство идет на выборы.

«Некоторые кандидаты могут использовать микрофон в своих целях. А так у нас остается право собраться на внеочередную сессию во время каникул», — сказал Дастан Джумабеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210986/
просмотров: 595
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Осужденный за контрабанду Дамирбек Асылбек уулу собрался в депутаты
У депутата в аэропорту потерялся чемодан, он обвинил Минтранс в плохой работе
В Бишкеке задержан экс-депутат парламента Руслан Чойбеков
Мэрия Кара-Балты выиграла в суде у депутата СДПК Нурмухамата Тохтыева
Обвинение в захвате власти. Депутата Бакыта Джетигенова допросили в МВД
Стрельба в Бишкеке. Депутат требует привлечь к ответственности пресс-службу ГУВД
Беспорядки в Бишкеке. МВД перестало прослушивать депутатов и активистов
Нарушений нет. Генпрокуратура считает прослушку активистов и политиков законной
Учителям — по миллиону сомов. Депутат рассказал, где взять деньги
Новый депутат парламента Канатбек Ахмедов принес присягу
Популярные новости
Экс-помощник Бакиева возглавил управление в&nbsp;администрации Садыра Жапарова Экс-помощник Бакиева возглавил управление в администрации Садыра Жапарова
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Азербайджан просят разрешить въезд кыргызстанцев в&nbsp;страну Азербайджан просят разрешить въезд кыргызстанцев в страну
Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента
Бизнес
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
К&nbsp;30-летию независимости&nbsp;КР: в&nbsp;Чаткале прошел &laquo;Кубок Чаарат&raquo; К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»
20 октября, среда
12:22
В Якутске полиция ищет троих кыргызстанцев. Подозревают в преступлениях В Якутске полиция ищет троих кыргызстанцев. Подозревают...
12:01
В Жогорку Кенеше решили объявить каникулы
12:00
Восстановление Баткена. Как и на что тратятся собранные деньги
11:52
Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша
11:50
Маловодье. Фермеры могут отказаться сеять в следующем году сахарную свеклу