Парламент направил президенту исправленные проекты УК и УПК: возражения учтены

Жогорку Кенеш направил на подпись президенту повторно принятые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главы государства.

Уточняется, что документы находятся на рассмотрении профильного управления администрации президента.

Напомним, в сентябре Садыр Жапаров вернул в парламент проекты новых Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса о правонарушениях. В частности он считает, что статья «Семейное насилие» должна быть доработана. Также депутатам направлено возражение к Закону «О введении в действие УК, УПК и Кодекса о правонарушениях». Предлагается уточнить, что законы вступают в силу в течение 15 дней с момента подписания президентом. Они должны были вступить в силу 1 сентября.