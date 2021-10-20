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Власть

Парламент направил президенту исправленные проекты УК и УПК: возражения учтены

Жогорку Кенеш направил на подпись президенту повторно принятые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главы государства.

Уточняется, что документы находятся на рассмотрении профильного управления администрации президента.

Напомним, в сентябре Садыр Жапаров вернул в парламент проекты новых Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса о правонарушениях. В частности он считает, что статья «Семейное насилие» должна быть доработана. Также депутатам направлено возражение к Закону «О введении в действие УК, УПК и Кодекса о правонарушениях». Предлагается уточнить, что законы вступают в силу в течение 15 дней с момента подписания президентом. Они должны были вступить в силу 1 сентября. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/210932/
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