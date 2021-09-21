Президент вернул на доработку проект нового уголовного законодательства

В парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции поступило возражение президента на проект новых Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса о правонарушениях. Об этом на заседании сообщила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, Садыр Жапаров внес возражение на ряд пунктов Кодекса о правонарушениях, а также Уголовного кодекса. В частности, он считает, что статья «Семейное насилие» должна быть доработана.

«Кроме того, согласно заключению отдела лингвистической экспертизы аппарата Жогорку Кенеша, в кодексах на государственном и официальном языках устранены разночтения, неточности. Ранее в парламенте была дискуссия о терминологии. Также поступило возражение к Закону «О введении в действие УК, УПК и Кодекса о правонарушениях». Предлагается уточнить, что законы вступают в силу в течение 15 дней с момента подписания президентом. В первоначальной версии они должны были вступить в силу 1 сентября», — сказала Наталья Никитенко.