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Власть

Президент вернул на доработку проект нового уголовного законодательства

В парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции поступило возражение президента на проект новых Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса о правонарушениях. Об этом на заседании сообщила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, Садыр Жапаров внес возражение на ряд пунктов Кодекса о правонарушениях, а также Уголовного кодекса. В частности, он считает, что статья «Семейное насилие» должна быть доработана.

«Кроме того, согласно заключению отдела лингвистической экспертизы аппарата Жогорку Кенеша, в кодексах на государственном и официальном языках устранены разночтения, неточности. Ранее в парламенте была дискуссия о терминологии. Также поступило возражение к Закону «О введении в действие УК, УПК и Кодекса о правонарушениях». Предлагается уточнить, что законы вступают в силу в течение 15 дней с момента подписания президентом. В первоначальной версии они должны были вступить в силу 1 сентября», — сказала Наталья Никитенко.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207845/
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