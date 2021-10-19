Выборы-2021. 20 партий сдали в ЦИК полный пакет документов

Накануне в ЦИК завершился прием полных пакетов документов от партий и кандидатов-одномандатников.

По данным Центризбиркома, 20 партий предоставили все материалы, включая списки кандидатов и залог в 1 миллион сомов. Еще две — «Жашасын Кыргызстан» и «Ак Асаба» — сдали документы с опозданием и недочетами. С заключением рабочей группы, которая вернула им бумаги, они не согласны.

Список партий, сдавших документы в полном объеме и своевременно:

«Улуттар биримдиги»,

«Ишеним»,

«Альянс»,

Партия зеленых Кыргызстана,

Патриотическая партия единения Кыргызстана,

«Ата Мекен»,

«Ыйман Нуру»,

Социально-политическая партия «Эл умуту»,

«Азаттык»,

«Ынтымак»,

«Кучтуу регион»,

«Бутун Кыргызстан»,

«Аруузат — Эл куту»,

«Ата Журт Кыргызстан»,

«Мекенчил Эл»,

«Ордо»,

Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»,

«Улуу-Журт»,

«Легалайз»,

«Социал-демократы».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.