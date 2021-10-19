Выборы-2021. В ЦИК поступили первые жалобы на подкуп избирателей

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба от гражданина Н.Бакаева, сообщили в ведомстве.

По его данным, кандидат в депутаты Жогорку Кенеша по Кочкорскому одномандатному избирательному округу № 32 Нурбек уулу Ормон занимается подкупом избирателей, а также сотрудников органов внутренних дел Кочкорского района Нарынской области. Информация передана в МВД для проверки.

Еще одна жалоба поступила на кандидата в депутаты по Кадамджайскому избирательному округу № 3 Нурали Талипова. Заявители пишут, что он занимается подкупом — бесплатно раздает школьную форму учащимся и учителям средней школы Коксал Топтан в селе Кызыл-Булак Кадамджайского района. Информация также направлена для проверки и дачи правовой оценки в МВД.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.