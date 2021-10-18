17:14
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Октябрьские события. Дело Омурбека Бабанова расследуют отдельно

Материалы в отношении экс-премьер-министра Омурбека Бабанова по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года выделены в отдельное производство. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Генпрокуратура направила материалы уголовного дела в ГКНБ. Омурбека Бабанова подозревают в организации массовых беспорядков и участии в них.

В Генеральной прокуратуре редакции подтвердили, что дело бывшего главы кабмина расследуется отдельно.

Адвокат Амантур Абдырахманов сообщил 24.kg, что не знает, вручали ли бывшему премьер-министру уведомление о подозрении.

Напомним, экс-премьер-министр Омурбек Бабанов фигурирует в уголовном деле по «Кумтору». В июне бывшего главу кабмина арестовали, а позже суд разрешил ему покинуть страну для лечения за границей. В сентябре обвиняемый в коррупции вернулся в Бишкек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210740/
просмотров: 768
Версия для печати
Материалы по теме
Каната Сагымбаева обвинили в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го
Дело «Кумтора». ГКНБ не просил изменить меру пресечения Омурбеку Бабанову
Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек
Прослушка активистов. В МВД прокомментировали свое ходатайство в суде
Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов выехал из страны
У Нарымбаева двусторонняя пневмония, а за границу уехал лечиться Бабанов — юрист
Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Поедет лечиться за границу
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова госпитализировали в частную клинику
Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ признала: «ЭлТР» нарушил этику
Бабанов, Жээнбеков, Зулпукаров. Глава ГКНБ о фигурантах дела по «Кумтору»
Популярные новости
Азербайджан просят разрешить въезд кыргызстанцев в&nbsp;страну Азербайджан просят разрешить въезд кыргызстанцев в страну
Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента
В&nbsp;Таможенной службе рассказали, почему пропустили контрабанду из&nbsp;Таджикистана В Таможенной службе рассказали, почему пропустили контрабанду из Таджикистана
Партия &laquo;Ата Мекен&raquo; обратилась в&nbsp;Конституционный суд Партия «Ата Мекен» обратилась в Конституционный суд
Бизнес
&laquo;АКНЕТ&raquo; перечислил 1&nbsp;миллион сомов на&nbsp;восстановление центра &laquo;Алтын балалык&raquo; «АКНЕТ» перечислил 1 миллион сомов на восстановление центра «Алтын балалык»
Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с&nbsp;представителями медиа Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с представителями медиа
Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
18 октября, понедельник
17:12
В Греции зажжен олимпийский огонь зимних Игр 2022 года в Пекине В Греции зажжен олимпийский огонь зимних Игр 2022 года...
17:05
В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики
16:43
В октябрьских событиях виноваты братья Жээнбековы. Фарид Ниязов написал письмо
16:43
Ошиблись. В офисе журналиста Болота Темирова прослушки не было
16:23
В Новопавловке в драке пострадал школьник. Милиция возбудила дело