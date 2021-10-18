Октябрьские события. Дело Омурбека Бабанова расследуют отдельно

Материалы в отношении экс-премьер-министра Омурбека Бабанова по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года выделены в отдельное производство. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Генпрокуратура направила материалы уголовного дела в ГКНБ. Омурбека Бабанова подозревают в организации массовых беспорядков и участии в них.

В Генеральной прокуратуре редакции подтвердили, что дело бывшего главы кабмина расследуется отдельно.

Адвокат Амантур Абдырахманов сообщил 24.kg, что не знает, вручали ли бывшему премьер-министру уведомление о подозрении.

Напомним, экс-премьер-министр Омурбек Бабанов фигурирует в уголовном деле по «Кумтору». В июне бывшего главу кабмина арестовали, а позже суд разрешил ему покинуть страну для лечения за границей. В сентябре обвиняемый в коррупции вернулся в Бишкек.