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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, обвиняемый в коррупции по делу «Кумтора», вернулся в страну. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Бабанов вернулся наземным транспортом из Москвы. Известно, что в России ему провели операцию, восстанавливаться политик будет в Бишкеке. Какой диагноз ему поставили, не сообщается. 

Как отметили в окружении Омурбека Бабанова, в СИЗО ГКНБ он пока возвращаться не намерен. 

Напомним, что он вылетел в Москву 5 августа.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием. Омурбек Бабанов тоже освобожден. Более того, суд разрешил ему покинуть страну для лечения за границей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206104/
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