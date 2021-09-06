Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, обвиняемый в коррупции по делу «Кумтора», вернулся в страну. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Бабанов вернулся наземным транспортом из Москвы. Известно, что в России ему провели операцию, восстанавливаться политик будет в Бишкеке. Какой диагноз ему поставили, не сообщается.

Как отметили в окружении Омурбека Бабанова, в СИЗО ГКНБ он пока возвращаться не намерен.

Напомним, что он вылетел в Москву 5 августа.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.