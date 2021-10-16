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Власть

Акылбек Жапаров: Работа и структура администрации президента изменятся

«Работа и структура администрации президента будут полностью пересмотрены», — заявил председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Акылбек Жапаров на рабочем совещании.

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Он обозначил основные направления работы администрации на ближайшую перспективу. Акылбек Жапаров отметил, что президентом поставлена основная задача — обеспечить четкий контроль исполнения решений главы государства, при этом большая ответственность будет возложена на профильные министерства.

«Я прошел все ступени в карьере государственного служащего и знаю, как была ранее построена работа в администрации президента и правительства. Принципы организации рабочего процесса необходимо полностью пересмотреть в пользу принятия быстрых и эффективных решений. Ни один документ не должен «застревать» в администрации президента. Каждый сотрудник должен обладать профессиональными качествами, среди которых готовность работать в команде, действовать оперативно, слаженно, с полной самоотдачей во благо государства», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Председатель кабинета министров также предупредил, что впереди большие перемены. Надо решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, реализация которых предусматривает новый подход к государственному управлению на всех уровнях власти, начиная от айыл окмоту и заканчивая высшим руководством республики.

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Он подчеркнул, что пришло время отказаться от громоздкой и малоэффективной системы принятия решений и образовать мобильную и работоспособную администрацию президента из высокообразованных специалистов, готовых эффективно справляться с самыми ответственными задачами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210626/
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