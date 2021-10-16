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Власть

Экс-помощник Бакиева возглавил управление в администрации Садыра Жапарова

Бывший помощник беглого президента Курманбека Бакиева стал главой управления в администрации главы государства. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Алтынбек Эргешев возглавил управление принятия решений кабмина и президента КР.

С января по ноябрь 2009 года Эргешев был помощником президента Курманбека Бакиева. Позже также работал в администрации главы государства, был завотдела, а также председателем совета директоров ОАО «Государственная ипотечная компания».

Сегодня глава кабинета министров и глава администрации президента Акылбек Жапаров сообщил, что работа и структура администрации будут полностью пересмотрены. Из собственных источников 24.kg стало известно, что в администрации президента ликвидировали все отраслевые отделы, вместо них будет четыре управления, при каждом — несколько отделов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210636/
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