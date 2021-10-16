20:56
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Власть

Азербайджан просит разрешить въезд кыргызстанцев в страну

В Баку (Азербайджан) состоялся первый раунд консультаций по консульским вопросам между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили вопрос взаимного признания сертификатов COVID-19, а также вопрос включения Кыргызстана в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Азербайджана. Обсуждены также вопросы защиты прав и интересов граждан, в том числе оказание поддержки и помощи временно пребывающим, обучающимся и осуществляющим трудовую деятельность на территориях двух государств в условиях пандемии COVID-19.

«Участники консультаций обменялись опытом по вопросу предоставления консульской правовой и гуманитарной помощи во время пандемии и рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также вопросы исполнения положений Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года и вопросы функционирования Института почетных консулов двух государств. По итогам заседания был подписан протокол», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210628/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
На кыргызском языке издан сборник классика азербайджанской литературы
Новая вакцина против COVID-19 на основе табака разработана в Азербайджане
Кыргызстан и Азербайджан создадут совместный инвестиционный фонд
Парламент одобрил кандидатуру Кайрата Осмоналиева на пост посла в Азербайджане
Улукбека Марипова пригласили посетить Азербайджан
Рассчитываю на защиту инвесторов. Садыра Жапарова поздравил глава Сrocus Group
В Кыргызстане появился клуб друзей Азербайджана
Посол Азербайджана просит усилить охрану дипломатических представительств
Конфликт в Нагорном Карабахе. В Ереване начались массовые беспорядки
Конфликт в Нагорном Карабахе. Еще одно заявление посольства Азербайджана
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора В Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора
Депутаты обиделись на&nbsp;своего коллегу Дастана Бекешева. За&nbsp;что? Депутаты обиделись на своего коллегу Дастана Бекешева. За что?
Состав и&nbsp;структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о&nbsp;кадрах Состав и структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о кадрах
Предварительный состав кабинета министров. Список Предварительный состав кабинета министров. Список
Бизнес
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
16 октября, суббота
20:46
Азербайджан просит разрешить въезд кыргызстанцев в страну Азербайджан просит разрешить въезд кыргызстанцев в стра...
20:21
В Кыргызстан из Москвы репатриировали семь детей
20:14
В городе Балыкчи не могут доделать тротуар
19:37
В сентябре число заболевших COVID-19 было в 13,2 раза меньше, чем в июле
19:04
Международный конкурс русского романса пройдет в Бишкеке. Вход бесплатный