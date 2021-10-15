Партия «Ата Мекен» обратилась в Конституционный суд. Информацию 24.kg подтвердила Клара Сооронкулова.

По ее словам, в заявлении они просят признать неконституционной норму закона о выборах об обязательном наличии высшего образования у кандидата в депутаты. «Дату слушаний пока не назначили. Но заявление приняли к рассмотрению», — сказала Клара Сооронкулова.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.