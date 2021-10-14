Садыр Жапаров открыл малую ГЭС в Сокулукском районе

Садыр Жапаров принял участие в запуске в эксплуатацию Сокулукской ГЭС-2. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он осмотрел основные сооружения, ознакомился с оборудованием и работой гидроэлектростанции и отметил важность ее запуска.

Сокулукская ГЭС-2 построена без участия государства, частными инвесторами, без привлечения бюджетных и донорских средств.

По словам президента, эта малая ГЭС станет хорошим примером для запуска новых аналогичных станций во всех регионах страны.

Он отметил необходимость усиления практической работы по оказанию помощи потенциальным инвесторам в строительстве малых ГЭС, устранения бюрократии и поддержки подобных проектов.

Садыр Жапаров призвал местных и всех заинтересованных инвесторов вкладывать средства в развитие энергетического сектора Кыргызстана, отметив, что для этого созданы все условия.

Сокулукская ГЭС-2 впервые была введена в эксплуатацию в 1960 году. После развала СССР ее законсервировали, и только по итогам обследования в 2007-м было установлено, что основное гидросиловое и электротехническое оборудование, а также гидротехнические сооружения и здание ГЭС были разобраны и частично разрушены. Для ее запуска требовалась полная реконструкция.

Ее установленная мощность составляет 2,4 мегаватта со среднегодовым объемом выработки электроэнергии в объеме 11 миллионов 895,7 тысячи киловатт-часов.

Выработка электроэнергии Сокулукской ГЭС-2 позволит увеличить генерацию в Чуйской области, снизить потери в сетях, что повысит надежность и стабильность электроснабжения потребителей.