Выборы-2021. Как будут распределять мандаты: пояснение ЦИК

В ЦИК пояснили, как после парламентских выборов и в какой пропорции будут распределяться депутатские мандаты. В ведомстве уточнили, что речь идет о партиях.

К распределению депутатских мандатов по единому избирательному округу допускаются политические партии, преодолевшие 5 процентов — общереспубликанский избирательный порог, 0,5 процента — региональный порог.

При распределении мандатов, полученных партией, первоначально распределению подлежат не менее 30 процентов от общего числа между кандидатами женского пола, набравшими наибольшее количество голосов избирателей.

Если женщины из списка кандидатов не набрали голосов, оставшиеся мандаты по женской квоте распределяются в очередности, соответствующей порядку их размещения в списке политической партии, установленному при регистрации в ЦИК.

Затем 70 процентов от общего числа мандатов распределяются между кандидатами, за порядковый номер которых отдано наибольшее количество голосов избирателей по отношению к другим кандидатам. При этом позиции в списках перемещаются в нисходящей последовательности в зависимости от количества набранных каждым кандидатом голосов избирателей.

В случае равенства набранных голосов избирателей между кандидатами из списка одной партии последовательность позиций определяется в соответствии с порядком размещения претендентов на мандаты. Партии может быть предоставлено не более 27 мандатов.

Что касается одномандатников, то в Жогорку Кенеш проходит набравший простое большинство голосов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.