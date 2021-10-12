Выборы-2021. Осужденный за контрабанду Дамирбек Асылбек уулу собрался в депутаты

Осужденный за контрабанду экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу собрался вновь баллотироваться. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, Дамирбек Асылбек уулу намерен баллотироваться по Ак-Суйскому избирательному округу № 35. В августе бывший нардеп получил от президента Садыра Жапарова благодарственное письмо.

Отметим, Дамирбек Асылбек уулу (его прежние имя и фамилия — Динарбек Супатаев) был осужден в Алматы. Он признан виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде». По версии следствия, в результате действий подсудимых государственная казна Казахстана недобрала более 99 миллионов тенге (около $255 тысяч по текущему курсу).

Центризбирком напоминает: кандидат с непогашенной в соответствии с законом судимостью не будет зарегистрирован.

Вместе с Дамирбеком Асылбек уулу обвиняемыми проходили еще двое граждан Кыргызстана — 39-летний Уланбек Мурадилов и 34-летний Чингиз Абакиров. Суд признал их виновными в участии в преступной группе.

В ноябре 2019 года их этапировали в Кыргызстан, Верховный суд КР пересмотрел дело и оставил приговор Алматинского суда в силе — 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.