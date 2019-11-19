Верховный суд Кыргызстана пересмотрел дело Дамирбека Асылбек уулу

Верховный суд Кыргызстана пересмотрел уголовное дело экс-депутата парламента Дамирбека Асылбек уулу. Об этом 24.kg сообщили в ВС КР.

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Уточняется, что с представлением в суд обратилась заместитель генерального прокурора Джамиля Джаманбаева. Постановлением высшей инстанции прошение замглавы надзорного органа удовлетворено.

«Коллегия Верховного суда приняла к исполнению приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы в отношении Дамирбека Асылбек уулу. Он осужден на 10 лет лишения свободы с выдворением за пределы Казахстана сроком на пять лет. Приговором Алматинского суда ему определено отбывание наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — сообщили в ВС КР.

Пересмотрев уголовное дело, коллегия ВС КР определила Дамирбеку Асылбек уулу наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Верховный суд КР

Дамирбека Асылбек уулу признали виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде» в Алматы. Его осудили на 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в результате действий подсудимых государственная казна Казахстана недобрала более 99 миллионов тенге (около $255 тысяч по текущему курсу).

Напомним, вместе с ним обвиняемыми проходят еще двое граждан Кыргызстана — 39-летний Уланбек Мурадилов и 34-летний Чингиз Абакиров. Суд признал их виновными в участии в преступной группе.