Экс-спикер и осужденный за контрабанду депутат получили награды от президента

Экс-торага Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков и бывший министр внутренних дел Мелис Турганбаев награждены Почетными грамотами Кыргызской Республики. Награды им вручены сегодня на торжественной церемонии вручения государственных наград членам олимпийской сборной страны и победителям Игр в Токио в госрезиденции «Ала-Арча» с участием президента Садыра Жапарова.

Благодарственное письмо от главы государства также получил бывший депутат парламента Дамирбек Асылбек уулу.

Они отмечены за хорошую подготовку наших спортсменов к Олимпиаде.

Напомним, Ахматбек Келдибеков — президент Федерации по тяжелой атлетике, Мелис Турганбаев и Асылбек уулу — вице-президенты Федерации Азии по борьбе.

Отметим, Дамирбек Асылбек уулу был осужден в Алматы. Он признан виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде». По версии следствия, в результате действий подсудимых государственная казна Казахстана недобрала более 99 миллионов тенге (около $255 тысяч по текущему курсу).

Вместе с Дамирбеком Асылбек уулу обвиняемыми проходили еще двое граждан Кыргызстана — 39-летний Уланбек Мурадилов и 34-летний Чингиз Абакиров. Суд признал их виновными в участии в преступной группе.

В ноябре 2019 года их этапировали в Кыргызстан, Верховный суд КР пересмотрел дело и оставил приговор Алматинского суда в силе — 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.