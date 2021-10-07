Выборы-2021. Продолжаются объединения: к «Ынтымаку» присоединился «Чон казат»

Партия «Ынтымак» подписала меморандум о слиянии с партией «Чон казат». Информацию 24.kg подтвердил депутат парламента Марлен Маматалиев.

По его словам, помимо «Чон казата» и «Келечека» (с ней соглашение было заключено накануне. — Прим. 24.kg), присоединиться к политорганизации намерены партии «Бирге» и «Эл учун».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.