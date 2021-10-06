Политические партии «Ынтымак» и «Келечек» объединились. Об этом в Facebook сообщил Балбак Тулобаев.

Фото Балбака Тулобаева. Политические партии «Ынтымак» и «Келечек» объединились

«Мы объединились в единую политическую силу для участия в предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 28 ноября», — говорится в сообщении.

Марлен Маматалиев и Чингиз Макешов отметили, что объединение будет проводить экономические реформы, нацеленные на улучшение благосостояния кыргызстанцев.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.