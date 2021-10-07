Задержание кыргызстанцев в Шереметьево: комментарий посольства КР в России

Пограничная служба ФСБ России проводит проверочные мероприятия в отношении граждан Кыргызстана, прибывших в Москву через аэропорт Шереметьево. Об этом 24.kg сообщили в посольстве Кыргызстана в РФ.

По данным дипломатов, проверка проводится в связи с ранее выявленными отдельными случаями изменения персональных данных гражданами КР, которым запрещен въезд в Россию. Пограничниками усилены меры по пресечению подобных нарушений со стороны кыргызстанцев.

«В аэропорту находятся трое сотрудников посольства. Представителям аэропорта выражена просьба обеспечить питанием граждан КР», — отметили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево со вчерашнего дня не пропускают граждан КР. У прилетевших забрали общегражданские паспорта и ID-карты.