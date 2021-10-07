Прилетевших в Москву кыргызстанцев не выпускают из аэропорта Шереметьево

Около 300 граждан Кыргызстана, прилетевших в Москву, не выпускают из аэропорта Шереметьево. Об этом 24.kg сообщил представитель диаспоры.

По их словам, у прилетевших забрали общегражданские паспорта и ID-карты.

«Пограничники собрали наши паспорта и ничего не объяснили. Лишь иногда выходят и по одному допрашивают. Несколько человек выпустили. Тут сидят те, кто прилетел 6 октября днем и 7 октября ночью рейсами из Оша и Бишкека. Пожилые люди, дети. Все голодные. Не можем выйти, чтобы купить еду», — говорят застрявшие в аэропорту.