Мэрия Оша попросила не выселять жителей гостиницы «Ак-Моор» до весны

Мэрия Оша попросила судисполнителей до весны не выселять жителей гостиницы «Ак-Моор». Об этом 24.kg сообщил вице-мэр города Сонунбек Джунусбаев.

Сегодня из дома выселили 500 человек. Часть жителей пришла в муниципалитет, чтобы попросить о помощи. Их принял вице-мэр. Видео этой встречи редакции отправили горожане.

«Жители судились с частным лицом. Ошский горсуд вынес решение о выселении. Мы не имеем права вмешиваться в судебные процессы. Но поскольку граждане к нам обратились за помощью, мы направили письмо судисполнителям с просьбой отсрочить дату выселения до наступления весны, так как жителям с детьми, старикам некуда идти. Пока ответа не поступило», — прокомментировалвстречу Сонунбек Джунусбаев.

Напомним, по словам адвоката Тологона Келдибаева, гостиница «Ак-Моор» в советское время принадлежала акционерному обществу текстильной промышленности. Там жили работники этой сферы. Но после распада Союза здание перешло в частные руки. С того момента между жильцами и владельцем гостиницы шли судебные разбирательства. Ошский городской суд вынес решение о выселении всех 80 семей.