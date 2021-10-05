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Власть

Нацбанку предлагают дать право покупки объектов приватизации

В закон о приватизации государственной собственности предлагается внести изменения, которые в том числе касаются Национального банка. Документ внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша письмом кабинета министров от 16 сентября 2021 года.

Им предлагается предусмотреть возможность НБ КР напрямую приобретать активы из перечня объектов, подлежащих приватизации. Отмечается, что, согласно статье 18 закона о Нацбанке, регулятор вправе покупать и продавать ценные бумаги.

«На сегодня у НБ КР уже есть ряд дочерних и ассоциированных организаций. Поэтому должна быть обеспеченность покупки Национальным банком активов, необходимых для стимулирования финансового сектора и национальной платежной системы», — рассказал на заседании комитета заместитель министра инвестиций Уланбек Асанов.

Отметим, что уже более полугода обсуждается вероятность покупки Национальным банком сотового оператора MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209403/
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