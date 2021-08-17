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Экономика

Рассматривается возможность покупки MegaCom Нацбанком

«Рассматривается возможность покупки ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) Национальным банком», — заявил сегодня на пресс-конференции председатель Фонда по управлению госимуществом Мирлан Бакиров.

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По его словам, есть и другие претенденты на покупку. Но имена возможных покупателей не назвал. При этом глава ФУГИ отметил, что перед продажей активы сотовой компании обязательно будут переоценивать.

«Жогорку Кенеш согласился включить MegaCom в программу приватизации. Сейчас идет процедура инвентаризации компании. Будет создана специальная комиссия, все процедуры будут идти открыто. В 2019 году стоимость MegaCom оценивалась в 19 миллиардов сомов, потом ее снизили до 14 миллиардов. Но покупателя так и не нашли. Поэтому на сегодня задача кабинета министров — провести переоценку компании», — рассказал Мирлан Бакиров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204194/
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