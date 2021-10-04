Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в Армении по совместительству с резиденцией в Москве. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.

Напомним, Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в России в феврале 2021 года.

Гульнара-Клара Самат (Клара Кабилова) родилась 20 августа 1963 года в городе Таш-Кумыре. Получила высшее образование по специальности «конфликтология».

Трудовую деятельность начала в 1986 году. Работала в посольстве Кыргызстана в России, в Экономическом совете СНГ, возглавляла оперативную рабочую группу СНГ по вопросам урегулирования конфликта в Абхазии.