13:08
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Власть

Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в Армении

Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в Армении по совместительству с резиденцией в Москве. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.

Напомним, Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в России в феврале 2021 года.

Гульнара-Клара Самат (Клара Кабилова) родилась 20 августа 1963 года в городе Таш-Кумыре. Получила высшее образование по специальности «конфликтология».

Трудовую деятельность начала в 1986 году. Работала в посольстве Кыргызстана в России, в Экономическом совете СНГ, возглавляла оперативную рабочую группу СНГ по вопросам урегулирования конфликта в Абхазии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209202/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Гульнара-Клара Самат назначена Послом Кыргызстана в Армении
Динара Кемелова назначена послом Кыргызстана во Вьетнаме
Динара Кемелова назначена Послом Кыргызстана во Вьетнаме
Сменились генконсулы Кыргызстана в Гуанчжоу и Дубае
Сменился генеральный консул Кыргызской Республики в Гуанчжоу
Тимур Абдижалил назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в Дубае
Мирослав Ниязов освобожден от должности Посла Кыргызстана в Афганистане
Назначен завотделом внешней политики администрации президента Кыргызстана
Жээнбек Кулубаев назначен завотделом внешней политики администрации президента
Назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане у&nbsp;20&nbsp;процентов пенсионеров после цифровизации снизились выплаты В Кыргызстане у 20 процентов пенсионеров после цифровизации снизились выплаты
Депутата поставили на&nbsp;место. Комментарий пресс-секретаря Садыра Жапарова Депутата поставили на место. Комментарий пресс-секретаря Садыра Жапарова
Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса «Керемет Банк» запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса
Инновационный метод лечения рака простаты в&nbsp;Acıbadem Инновационный метод лечения рака простаты в Acıbadem
MegaCom поздравил соотечественников с&nbsp;Международным днем пожилых людей MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
Боливар кыргызской промышленности не&nbsp;вывезет ношу. Эксперт о&nbsp;тарифной политике Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике
4 октября, понедельник
13:07
Месяц нет питьевой воды в селе Мыкан Чуйской области из-за халатности чиновников Месяц нет питьевой воды в селе Мыкан Чуйской области из...
13:02
Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в Армении
12:58
Гражданин Кыргызстана пытался выехать в Казахстан по паспорту брата
12:45
В Бишкеке за месяц задержали 189 пьяных водителей за рулем
12:36
На Иссык-Куле в ДТП погибли родители Рыспека Акматбаева