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Власть

Прослушка. Это преступное вмешательство в личную жизнь — Клара Сооронкулова

Клара Сооронкулова, Рита Карасартова и Сания Токтогазиева направили открытое обращение генеральному прокурору страны Курманкулу Зулушеву.

«Мы обращаемся к вам с заявлением по поводу участившихся вопиющих случаев преступного вмешательства в личную жизнь граждан Кыргызской Республики. Согласно статье 29 Конституции, «каждый имеет право на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений. Ограничение этих прав допускается только в соответствии с законом и на основании судебного решения. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации, информации о частной жизни человека без его согласия, кроме случаев, установленных законом», — говорится в тексте.

Нарушение неприкосновенности частной жизни — незаконные сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о частной жизни человека без его согласия, нарушение тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений, передаваемых средствами связи или с использованием компьютера Уголовным кодексом КР признаются преступлениями, следовательно, лица, незаконно вторгающиеся в личную жизнь других лиц, должны быть наказаны в соответствии с законом, напоминают главе надзорного органа активистки.

Напомним, ранее стало известно, что неизвестные взломали Telegram-аккаунт члена партии «Реформа» Риты Карасартовой и опубликовали ее записи разговоров с лидером политобъединения Кларой Сооронкуловой, где они обсуждают предстоящие парламентские выборы. Они обсуждали объединение с партией Омурбека Текебаева «Ата Мекен» и рассматривали варианты отказа от участия в выборах в ЖК, которые пройдут 28 ноября.

Взлому подвергся также аккаунт Сании Токтогазиевой.

«У нас есть основания считать, что сотрудники МВД и ГКНБ умышленно ведут целенаправленную деятельность по очернению отдельных политических и общественных деятелей и используют для этого негласные методы без санкции суда в нарушение Конституции и законодательства КР», — считают авторы обращения.

Согласно части 1 статьи 2 Закона «О прокуратуре КР», прокуратура Кыргызской Республики является государственным органом, призванным обеспечивать защиту охраняемых законом интересов личности, общества и государства.

Клара Сооронкулова, Рита Карасартова и Сания Токтогазиева просят принять меры для установления личности и привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьями 186, 189 УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208946/
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