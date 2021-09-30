Взломали Telegram-аккаунт Риты Карасартовой и опубликовали записи разговоров

Неизвестные взломали Telegram-аккаунт члена партии «Реформа» Риты Карасартовой и опубликовали ее записи разговоров с лидером политобъединения Кларой Сооронкуловой, где они обсуждают предстоящие парламентские выборы.

Оппозиционерки обсуждают объединение с партией Омурбека Текебаева «Ата Мекен» и рассматривают варианты отказа от участия в выборах в ЖК, которые пройдут 28 ноября.

Комментируя, Клара Сооронкулова рассказала, что к сливу их личных переговоров могут быть причастны сотрудники ГКНБ и МВД.

«Аудиосообщения слили с телефона Риты. На мой Telegram-аккаунт также приходили неоднократные уведомления о попытке войти в мессенджер. Но у меня он защищен двухфакторной аутентификацией. Возможно, у Риты ее не было. Подозреваю, что это сделали сотрудники ГКНБ и МВД. Большой интерес ко мне особенно в последнее время проявляет МВД. Потому что они всегда за нами следят и записывают на диктофон переговоры», — рассказала Клара Сооронкулова.

Подобные обсуждения между партиями — вполне нормальное явление перед выборами. Клара Сооронкулова

Она добавила, что обратилась с заявлением к генпрокурору Курманкулу Зулушеву с просьбой расследовать факт взлома и распространения личных переписок.

Юрист Сания Токтогазиева в соцсетях также раскритиковала действия властей.

«Взломали Telegram-аккаунты Клары Сооронкуловой, Риты Карасартовой, Замира Жоошева. 17 сентября также был взлом моего Telegram-аккаунта. Сейчас идет обыск у Айсулуу Кудайбердиевой после допроса в ГКНБ. Айсулуу — человек абсолютно далекий от политики, СММ-специалист и просто неравнодушная гражданка КР. Прослушки, обыски, сливы, допросы, аресты — видимо, это единственное, что умеет делать нынешний режим», — написала она накануне.