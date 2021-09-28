Тарифы на проезд. В БГК предложили отнести к льготникам военных пенсионеров

В БГК предложили отнести к льготникам военных пенсионеров. Об этом на сессии Бишкекского городского кенеша заявил депутат Сайдахмат Исмаилов.

Ранее депутаты приняли проект постановления о повышении тарифа за основу. И начали вносить предложение именно по тексту документа и его пунктам.

Сайдахмат Исмаилов отметил, что в документе указано, что в льготную категорию входят пенсионеры по возрасту. «Но ведь есть еще и военные пенсионеры. Они такие же горожане, защищали нашу страну. Может, их тоже включим?» — предложил он.

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев отметил, что в этом случае могут возникнуть проблемы с выплатой субсидий. В итоге принято решение поручить мэрии провести расчеты и предоставить БГК.

Кроме того, депутат Бактыбек Абдиев предложил сделать льготный проезд для пенсионеров в микроавтобусах без ограничения времени. «По постановлению они смогут ездить за 8 сомов с 9.00 до 17.00. Но ведь среди них немало тех, кто продолжает работать. Может, уберем это время?» — сказал он.

Но коллеги с ним не согласились. В итоге пришли к мнению изменить график — с 8.00 до 21.00.

Сегодня депутаты БГК рассматривают вопрос повышения стоимости проезда.

Предлагается поднять тариф на проезд в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).