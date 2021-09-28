WSJ: США заинтересовались российскими базами в Кыргызстане и Таджикистане

Высокопоставленный представитель Пентагона генерал Марк Милли обсуждал в ходе встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым вероятное предложение президента России Владимира Путина о совместном использовании российских баз в Центральной Азии для реагирования на возникающие в Афганистане террористические угрозы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников США.

По словам официальных лиц США и российской газеты «Коммерсант», Владимир Путин во время июньской встречи с Джо Байденом в Женеве выдвинул идею размещения военнослужащих США на российских базах в Кыргызстане и Таджикистане. Это и побудило сотрудников Совета нацбезопасности обратиться к Марку Милли с просьбой уточнить, высказывал ли президент России дискуссионную точку зрения или намекал на серьезное предложение. Как отмечает издание, в Пентагоне данную информацию не подтверждают.

Встреча высокопоставленных военных состоялась 22 сентября в Хельсинки. По словам американской стороны, Валерий Герасимов был уклончив во время встречи. Полковник Дейв Батлер, представитель Марка Милли, ссылаясь на конфиденциальность разговора, отказался комментировать встречу.

Представитель администрации Джо Байдена заявил, что США не запрашивают разрешения Москвы на размещение войск ближе к Афганистану, но хотели бы лучше понять позицию Владимира Путина. «Мы будем проводить нашу собственную политику, основанную на наших собственных целях», — сказал чиновник.

«Реальность такова, что Россия является элементом уравнения в регионе, и поэтому мы взаимодействуем с ней», — заявил представитель администрации.

Как отмечается, администрация Байдена неоднократно заявляла о готовности сотрудничать с Россией в сферах, представляющих общий интерес для обеих стран, при этом выступая против политики России, которая идет вразрез с интересами США.

Ранее это же издание сообщало, что президент России Владимир Путин высказывался против размещения американских войск в соседних с Афганистаном странах во время встречи с лидером США Джо Байденом в Женеве.