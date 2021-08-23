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Власть

Владимир Путин против размещения американской базы в странах Центральной Азии

Президент России Владимир Путин высказывался против размещения американских войск в соседних с Афганистаном странах во время встречи с лидером США Джо Байденом в Женеве. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских и российских чиновников.

Автор статьи Майкл Гордон считает, что таким образом Кремль стремится сохранить свои позиции в центральноазиатских государствах.

Как пишет издание, теперь американцам придется пользоваться базами в Катаре и кораблями, размещенными в Персидском заливе, что значительно увеличивает расходы на операции.

Источники утверждают, что Владимир Путин особо обратил внимание американского коллеги на недопустимость присутствия солдат в Центральной Азии.

Ранее США использовали базы в Узбекистане и Кыргызстане, однако покинули их в 2005 и 2014 годах соответственно.

Ситуация в Афганистане обострилась после объявления о выводе американских войск весной 2021-го. Радикальное движение «Талибан» начало наступление на позиции афганской армии и 15 августа установило контроль над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул свой пост.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204833/
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